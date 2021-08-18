إيطاليا: وصول 166 مهاجراً إلى صقلية بينهم طفل حديث الولادة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت مصادر أمنية إيطالية رسوّ سفينة (ResQ People) في ميناء أوغوستا بمحافظة سيراكوزا، جنوب غرب صقلية، حاملة على متنها 166 مهاجراً.

وكان تحديد هذا الميناء من قبل السلطات الإيطالية المعنية قد أبلغ للسفينة بعد ظهر أمس. وذكرت المصادر ذاتها أن “المهاجرين على متن السفينة الإنسانية تم إنقاذهم في ثلاث عمليات مختلفة في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط، ومن بينهم 12 قاصرًا وأطفال دون سن الخامسة وواحد بعمر 9 أشهر فقط”.

وقالت المصادر الأمنية إن “ما مجموعه 34 مهاجراً وصلوا إلى جزيرة لامبيدوزا اليوم”، فقد “حمل قارب هجرة 12 رجلاً يحملون الجنسية المصرية إلى سواحل كبرى جرز الأرخبيل الصقلي”، من ناحية أخرى، “وصل 22 مهاجراً آخرين، بينهم 8 نساء و5 قاصرين، 3 منهم غير مصحوبين بذويهم، قادمين من الكاميرون، ساحل العاج ومالي”.

وخلصت المصادر الى القول إنه “تم نقل جميع المهاجرين، بعد إجراء فرز صحي أولي لهم، إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا”.