كاتب باكستاني: لتستعد أوروبا لأزمة إنسانية هائلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا كاتب باكستاني القارة الأوروبية للاستعداد لأزمة إنسانية هائلة، على أثر الأحداث الأخيرة في أفغانستان.

وفي مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية الأربعاء، حذر الصحفي والكاتب أحمد رشيد، مؤلف كتاب “طالبان” الشهير، من أنه “مع أفغانستان الآن، والمنظمات الدولية التي لن تكون قادرة على الاعتماد على حكومة طالبان لتمرير المساعدات، هناك خطر حدوث أزمة إنسانية ضخمة”.

وذك رشيد أن “الأمريكيين ارتكبوا خطأً فادحًا في التقييم، ففي اجتماع الدوحة أذعنوا كثيرًا لطالبان وقبلوا مطالب عديدة لها، وبهذه الطريقة فقدوا كل أسلحة الضغط المتوفرة لديهم”، كما أنهم “لم يكونوا مستعدين للانسحاب أيضًا”.

وأوضح الكاتب أنه “بمجرد تثبيت تاريخ الإخلاء، لم يتمكنوا من الرد في وجه تسارع الأحداث. لم تكن لديهم خطة ثانية، وقد حدث كل ذلك في ظل نوم باقي المجتمع الدولي والأمم المتحدة”.

وتابع: “ليس هناك شك في أننا سنواجه أزمة إنسانية هائلة، حيث يفر ملايين الأشخاص إلى البلدان المجاورة وإلى أوروبا أيضاً، كذلك مع غياب المنظمات غير الحكومية، التي لن تعود إلى العمل بدون حكومة موثوقة تقدم ضمانات حقيقية”، مؤكداً أن “أوروبا يجب أن تأمل بأن تظهر حركة طالبان أنها محترفة”، في الحكم.

ورأى رشيد، أن على عناصر طالبان “انشاء المخيمات لتوزيع المياه والأدوية، وتشجع المنظمات غير الحكومية على العمل معهم. لكن للأسف، لم يفعلوا ذلك حتى الآن أبدًا، بل على العكس، قالوا إنهم لا يهتمون بهذا الأمر”. واختتم معربا عن الاعتقاد بأن “من السابق لأوانه الحديث عن الاعتراف”، بسلطة طالبان.