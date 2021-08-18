دي مايو: طائرة أخرى هبطت أفغانستان وعمليات النقل لا تتوقف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو أن “عمليات إعادة مواطنينا إلى الوطن لا تتوقف. ها هي ذي طائرة أخرى تهبط من كابُل، حاملة على متنها مواطنينا والمدنيين الأفغان الذين تعاونوا مع المؤسسات الإيطالية والذين نقدم لهم أقصى دعم ممكن”.

وكتب الوزير دي مايو في منشور على صفحته الخاصة في (فيسبوك) مشددًا على أنه “يجب أن نشكر قبل كل شيء نساء ورجال السلك الدبلوماسي والعسكريين، لجهودهم المستمرة كل يوم على خط المواجهة”. وقال إن “بلادنا تلعب دورها وتواصل إدارة هذا الوضع المأساوي بأقصى قدر من الالتزام”.

وذكر دي مايو أن هناك “رحلة أخرى على وشك المغادرة من كابُل، تحمل على متنها الناشطة زهرة أحمدي مع عائلتها وكامل موظفي مؤسسة فيرونيزي”، مذكراً بأنه “في هذه الأثناء قمنا في مقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا) بإعادة تشكيل سفارتنا في أفغانستان، وفي مطار كابُل تعمل حاميتنا الدبلوماسية مع بقاء القنصل توماسو كلاودي لتقديم مساهمته بعمليات الإعادة إلى الوطن، والتي نقوم بتنسيقها بواسطة وحدة الأزمات في الوزارة”.