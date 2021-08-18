إيطاليا: 7162 إصابة جديدة و69 حالة وفاة بكوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 7162 إصابة جديدة بوباء كوفيد 19 و69 حالة وفاة أخرى خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “إجمالاً أصيب 4,456,765 شخصاً بالفيروس وتوفي منهم 128,579 منذ بداية حالة الطوارئ، وبنسبة عدوى وصلت إلى 2.2٪”.

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم إدخال 442 شخصاً إلى المستشفى جرّاء الإصابة بفيروس كورونا، وبزيادة بحاصل 19 حالة مقارنة بيوم أمس”، وأنه “في غضون 24 ساعة، أدخل 50 شخصًا إلى أقسام العناية المركزة”.

ولفتت النشرة إلى أن “هناك أيضًا زيادة في عدد المرضى في المستشفيات ممن يعانون من أعراض الوباء، بمجموع 87 حالة في غضون 24 ساعة”، وأنه “في المجموع هناك 3559 مريضا في أجنحة المستشفيات الخاصة بعلاج الجائحة”.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء خلال 24 ساعة بلغ 7424 شخصًا، ما يرفع إجمالي عدد الأشخاص الذين تغلبوا على الفيروس منذ بداية حالة الطوارئ إلى 4,199,404”.

وخلصت النشرة الصحية الى القول إن “هناك 334 أقل من الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس حاليًا، أي الأشخاص المصابون بكوفيد 19 والذين يتابعهم النظام الصحي الوطني”، وأن “هناك في المجموع في إيطاليا حتى الآن، 128,782 شخصًا مصاباً بكوف ـ سارس ـ 2”.