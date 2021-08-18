قلق أوروبي بعد تقرير حول رفع ايران قدرتها على تخصيب اليورانيوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق جراء استمرار ايران في انتاج اليورانيوم المعدني المخصب ورفع نسب التخصيب حتى 60%، وفق ما أكدته التقارير الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في هذا الإطار، أكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، إلى أن التصرف الإيراني لا يتطابق مع خطة العمل الشاملة (الاتفاق النووي) وسيكون له تداعيات خطيرة على الجهد الدولي الرامي لمنع انتشار السلاح النووي.

وناشد المتحدث، في تصريحات ادلى بها لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم، السلطات الإيرانية الامتناع عن أي تصعيد جديد وعن كل عمل من شأنه أن يضر بالجهود الدبلوماسية الرامية لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق الموقع بين طهران والأطراف الدولية عام 2015 بشأن أنشطتها النووية.

وأشار بيتر ستانو أن بوريل، بوصفه منسق الاتفاق، يتابع اتصالاته مع كل الأطراف المنخرطة فيه وكذلك مع الولايات المتحدة بشكل منفصل، والتي كانت انسحبت من الصفقة احادياً عام 2018، “الهدف هو العمل من أجل استئناف مفاوضات فيينا في أقرب وتق ممكن”، وفق كلامه.

يذكر أن مفاوضات فيينا التي كانت انطلقت بداية نيسان/أبريل الماضي بهدف اعادة الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاق وضمان تنفيذه بشكل كامل من قبل جميع الأطراف قد توقفت بدون أي نتائج تُذكر قبل أسابيع.

