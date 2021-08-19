بوريل: لا يمكن السماح لروسيا والصين بالسيطرة على الوضع الأفغاني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على ضرورة العمل من أجل عدم السماح لروسيا والصين السيطرة على الوضع في أفغانستان.

جاء ذلك في مداخلة لبوريل أثناء جلسة افتراضية عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي اليوم لمناقشة تداعيات استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان من مختلف الجوانب.

ودعا بوريل الدول الأوروبية إلى العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية من اجل تشكيل تحالف جديد للحفاظ على الأمن العالمي، مؤكداً أن ما حصل في أفغانستان سيكون له آثاراً جيوسياسية وأمنية طويلة الأمد وواسعة الطيف.

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن جميع الأطراف الأفغانية، الإقليمية والدولية تفاجأت بسبب سرعة انهيار القوات الأمنية وسيطرة طالبان على مقاليد الأمور في البلاد.

وشدد ممثل السياسة الخارجية الأوروبية على ضرورة الاستمرار في الانتباه ومراقبة الوضع في الدول المجاورة لأفغانستان مثل تركيا ايران، الهند وباكستان، “الآن عادت منطقة آسيا الوسطى لتكتسب أهمية خاصة بالنسبة لنا لا يجب إهمالها”، على حد قوله.

من جانب آخر، عبر المسؤول الأوروبي عن أمله بألا تلجأ طالبان إلى الاستفراد بالحكم وإعلان إمارة إسلامية وأن تعمل على تشكيل حكومة شاملة تضم عناصر من الحكومة السابقة، مستدركاً “مع أني أتمنى تحقق الخيار الثاني لكني أستبعده”، كما قال.

وشدد بوريل على أولوية إنجاز عمليات إجلاء الرعايا الأوروبيين والأفغان الذين تعاونوا مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه سيوفد قريباً وفداً من خبراء ودبلوماسيين لمساعدة ممثل الاتحاد في كابُل على إتمام الأمر.

