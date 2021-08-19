وزيرة إيطالية: على المفاوضات مع طالبان أن تبدأ من احترام حقوق المرأة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعربت وزيرة إيطالية عن الاقتناع بأن على المفاوضات مع حركة طالبان أن تبدأ من احترام حقوق المرأة.

وأضافت وزيرة شؤون الجنوب والتلاحم الإقليمي مارا كارفانيا، في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) حول تطورات الوضع في أفغانستان: “أؤيد بشكل تام التزام (رئيس الوزراء) ماريو دراغي بحماية حقوق الإنسان، وبشكل خاص حقوق المرأة”، التي “يجب أن تكون أولوية بالنسبة لإيطاليا وأوروبا في ظل هذه الأزمة الكارثية غير المتوقعة”.

وأشارت كارفانيا إلى أن “في خضم الفوضى العارمة، ينبغي أن يكون هذا هو عنصر اليقين: أن الدور الذي يمكن أن تمارسه إيطاليا في محافل الاتحاد الأوروبي، والذي ينبغي أن يكون أكثر حسماً مما كان عليه في الماضي، يتركز في فرض احترام حقوق المرأة كشرط مسبق لأي مفاوضات مع طالبان”.

وخلصت الوزيرة المنتمية لحزب (فورتسا ايتاليا) الى القول، إن “هذا هو بالفعل العنصر المركزي في اللقاءات التي بدأت بين الدواوين الحكومية”.