منظمة إنسانية: انتظار تحديد مرفأ آمن لسفينة إنقاذ تحمل 322 مهاجراً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت منظمة إنسانية إن سفينة (جيو بارنتس) التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود لا تزال تنتظر تخصيص ميناء آمن لها، والتي تحمل على متنها 322 شخصًا تم إنقاذهم في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط، من بينهم أطفال ورضع.

وأضافت المنظمة غير الحكومية أن “الرضيع المذكور يبلغ من العمر أسبوعين فقط وهو الأصغر من بين كل من تم انقاذهم على الإطلاق”.

في غضون ذلك، بعد ظهر أمس، وبعد عدة ساعات، انتهت عمليات إنزال 166 مهاجراً تم إنقاذهم بين الجمعة والأحد الماضيين من قبل سفينة (ResQ People) في منطقة وسط البحر المتوسط ​​ووصلوا أمس إلى ميناء أوغوستا، في محافظة سيراكوزا ـ جنوب غرب صقلية.

وكتبت تشيشيليا سترادا، ابنة مؤسس منظمة (إيميرجنسي) من على متن سفينة الإنقاذ الإنسانية، على وسائل التواصل الاجتماعي: “أشعر وكأنني أستنشق عطر أشياء يتم إجراؤها بشكل جيد، تقوم تحت راية العدل والإنسانية”.

وكان تخصيص ميناء الأمان قد وصل بعد ظهر يوم الثلاثاء، عندما كانت السفينة على بعد حوالي خمسة عشر ميلاً بحرياً عن ساحل صقلية، بين سيراكوزا وأوغوستا لتحتمي من الرياح والأمواج. هذا وقد خضع المهاجرون الذين تم إنقاذهم، كالعادة، لتحليل الكشف عن عدوى وباء كوفيد 19 وتبين أن 20 منهم إيجابيين من ناحية الإصابة بالفيروس، وقد تم نقل جميع المهاجرين، باستثناء 15 من القاصرين غير المصحوبين وامرأتين حاملتين، إلى سفينتي الحجر الصحي (أوريليا) و (أتزورّا) حيث يمضون فترة الحجر الصحي المقررة.