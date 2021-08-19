إسرائيل ومصر تبحثان تطوير علاقاتهما في إطار شراكة استراتيجية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – بحثت مصر وإسرائيل توسيع العلاقات لتشمل القضايا الاقتصادية والمدينة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد: “التقيت وزير المخابرات المصري ورئيس المخابرات العامة عباس كامل. ناقشنا العلاقات بين البلدين وضرورة توسيع العلاقات لتشمل القضايا الاقتصادية والمدنية كذلك”.

وأضاف في تغريدة على (تويتر) الأربعاء: “لدى إسرائيل ومصر مجالات أخرى يمكن تعزيز التعاون فيها، بدءًا بالتجارة والطب والتكنولوجيا والزراعة والطاقة، وهي المجالات التي ستساعد على تعزيز التواصل بين الدول”.

وتابع: “أشرنا إلى الدور المركزي الذي تلعبه السفارة الإسرائيلية في القاهرة في هذا السياق واتفقنا على استمرار النقاش المشترك”.

وأشار لابيد إلى “إن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تقوم على اتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل ومصر، ضرورية لأمن المنطقة واستقرارها”.

وكان كامل وصل الى إسرائيل وفلسطين أمس حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الدفاع بيني غانتس.