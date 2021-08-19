رينزي: خطوة صحيحة في أفغانستان عام 2001 وهروب 2021 هو الخطأ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب زعيم تيار “إيطاليا حيّة” ماتّيو رينزي عن الاقتناع بأن ما تم في أفغانستان عام 2001 كان خطوة صحيحة، وأن الخطأ يكمن في الهرب منها عام 2021.

وكتب رينزي على موقعه الإخبار الخاص (enews) أن “كل وسائل الإعلام تتحدث الآن عن أفغانستان. يمكن أن نقول أن يأتي الآمر متأخرا أفضل من عدمه. لكن الوقت هنا متأخر في الواقع”، فـ”لم يخسر الغرب الحرب مع طالبان، بل خسر فترة ما بعد الحرب، وهي أسوأ، وفوق كل شيء خسر ماء الوجه”.

وتابع رئيس الوزراء الأسبق “لا أعتقد أننا أخطأنا بمنح الحرية للمرأة الأفغانية، بل كنا مخطئين في عدم الحفاظ على هذه الحرية. باختصار، أنا من بين القلة الذين لا يعتبرون التدخل ضد طالبان في عام 2001 خطأ، بل أعتبر الهروب من أفغانستان عام 2021 خطأ، وهو أمر جدير بتتويج إدارة السنوات الأخيرة المتراخية جدًا تجاه نظام فاسد وعاجز. آمل أن نتمكن في البرلمان من إجراء بحث جاد لهذه القضايا”.

واسترسل السيناتور “هناك من يسألني عمّا فعلت للتحذير من هذه الأحداث؟ أذكر بهدوء منشور يناير 2019 ضد الموقف الشعبوي للحكومة السابقة، ووزيرة (الدفاع إليزابيتا) ترينتا، قبل ثلاثة أشهر عندما أشاد الجميع بعودة القوات إلى الوطن”، وكذلك بـ”مقابلتي مع صحيفة (لا ريبوبليكا) يوم الأحد الماضي، قبل سيطرة طالبان على كابول”.