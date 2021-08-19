ميشيل يجري اتصالاً هاتفياً مع ستولتنبرغ حول أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اجرى رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل اتصالاً هاتفياً اليوم مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ لبحث الوضع في أفغانستان وذلك قبيل قمة مجموعة الدول السبع الكبار، المقرر عقدها الأسبوع القادم للغرض نفسه.

وأشار ميشيل في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إلى أن التركيز ينصب الآن على إتمام عمليات اجلاء رعايا الدول الأوروبية والأفغان الذين تعاونوا معهم وعائلاتهم.

وعبر المسؤول الأوروبي عن قلقه تجاه وضع المواطنين الأفغان وخاصة النساء والفتيات بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد، “يتعين استخدام كل الوسائل الممكنة لدعم هؤلاء وحمايتهم”، حسب كلامه.

يذكر أن حركة طالبان الإسلامية المتشددة كانت قد سيطرت يوم الأحد الماضي على العاصمة الأفغانية كابول بعد أن أسقطت سلمياً الحكومة المدعومة امريكياً.

وكان كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قررا الدعوة لقمة عاجلة، عبر دائرة فيديو مغلقة، لمجموعة الدول السبع الكبار، الأسبوع المقبل، للبحث عن مقاربة مستقبلية دولية مشتركة للتعاون مع أفغانستان.

