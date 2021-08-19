عسكري إيطالي: يحتمل أن تشهد كابُل فترة من عدم الاستقرار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى عسكري إيطالي أن “علينا أن ننظر بعناية شديدة إلى ما سيحدث الآن في كابُل لأننا نتحدث جميعًا عن حركة طالبان كما لو كانت كتلة واحدة وجدت مكانها، لكن الأمر ليس كذلك”. وأوضح رئيس أركان القوة الجوية والدفاع السابق، الجنرال فينشينتسو كامبوريني في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية، أن “طالبان ليست كتلة واحدة، بل مجموعة فصائل كان هدفها الوحيد طرد غني من الحكومة”، وهي “نتيجة حققوها ولن يفاجئني إذا بدأ صراع طائفي بين صفوف المنتصرين، ربما حتى بسبب معارضين لا يقبلون الاستسلام”.

وتابع “من ناحية أخرى، لدينا بالفعل بعض التصريحات المثيرة إلى حد ما من نجل قائد تحالف الشمال مسعود، لذلك أعتقد أن فترة عدم الاستقرار ليست مستبعدة. لقد كانت هناك مظاهرات ضد طالبان بالفعل، والتي فرقت في كابُل بالقوة، وأعتقد أنها تخبرنا بأن هذا الكتاب لم يصل إلى صفحته الأخيرة “.

وذكر المسؤول العسكري أن “المجتمع الدولي، من جانبه، يجب أن يستعيد مصداقيته من خلال الترحيب بكل من يشعر بالتهديد من قبل النظام الجديد. ليس بضع عشرات، بل آلاف الأفغان الذين تعاونوا مع حكومة كرزاي أولاً ثم حكومة غني”.

وخلص الجنرال كامبوريني الى القول إنه “لا يمكن للقوى الغربية أن تتخلى عمن ساعدوها”، محذراً من أنه “إن لم نسلك في هذا الاتجاه، فلن يثق أحد بالغربيين أبدًا في الأزمات التي ستشركنا بالتأكيد في السنوات القادمة”.