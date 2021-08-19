الجاليات الإسلامية بإيطاليا: استعداد لدعم اللاجئين الأفغان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال اتحاد الجاليات الإسلامية في إيطاليا (Ucoii) إنه يتابع “تطور الوضع المأساوي في أفغانستان”، وينضم إلى “خط حكومتنا من خلال تقديم الدعم على التراب الوطني لاستقبال أي لاجئ أفغاني”.

هذا ويستمر الجسر الجوي بين روما وكابُل بوصول وافدين جدد اليوم من أفغانستان، حيث هبطت في مطار روما الدولي (فيوميتشينو)، طائرة جديدة من طراز (KC767) تابعة لسلاح الجو الإيطالي، وعلى متنها 201 أفغاني، بعد منتصف النهار بنصف ساعة.

وأكد (Ucoii) على لسان رئيسه ياسين لفرم، أنه “سنجعل مكاتب مراكزنا متاحة بالنسبة لمديرية شرطة العاصمة لتخصيصها لأولئك الذين يمكنهم العثور على ملجأ على الأراضي الإيطالية”. واختتم بالقول “إننا ندعم النهج الإنساني لحكومتنا وسنبذل قصارى جهدنا لدعم هذه العملية ميدانيا”.