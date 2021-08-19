إيطاليا: 7260 إصابة جديدة بكوفيد و55 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن هناك 7260 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أرجاء البلاد”، بينما كان العدد قد توقف أمس عند 7162 حالة.

وحسب معطيات وزارة الصحة، فإنه “منذ يوم أمس، تم تسجيل 55 حالة وفاة أخرى”، والتي “كانت أمس قد وصلت إلى 69، وليصل العدد الإجمالي للضحايا منذ بداية حالة الطوارئ إلى 128,634”. وذكرت النشرة الصحية أنه “في الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم إجراء 206,531 تحليل كشف عن العدوى”، والتي بموجبها “يرتفع معدل الإيجابية إلى 3.5٪”، بينما كان أمس قد توقف عند 3.1٪.

وأشار جدول الوزارة إلى أن “هناك زيادة في عدد الأشخاص الذين يتم علاجهم بالمستشفى والذين يعانون من أعراض الوباء، حيث بلغت 3627″، بينما كانت أمس 3559، أي “بزيادة قدرها 68 شخصًا”، في حين “تم إدخال 460 شخصًا إلى أقسام العناية المركزة في المستشفى (+18 مقارنة بأمس)، مع دخول 40 شخصًا في الساعات الـ24 الأخيرة”.

وخلصت نشرة الوزارة الى القول إنه “تم إجمالا علاج 4,204,869 شخصاً”، بزيادة بمجموع 5465″، وأن “هناك 130,502 حالة إيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس حاليًا”، أي بزيادة بلغت 1720 حالة.