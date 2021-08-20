ميشيل وفون دير لاين إلى إسبانيا للقاء بعض المتعاونين مع المؤسسات الأوروبية من الأفغان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يقوم كل من رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بزيارة يوم السبت القادم إلى قاعدة عسكرية قرب مدريد استُقبل فيها قبل أيام عدد من المواطنين الأفغان الذين عملوا مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي خلال العقدين الماضيين.

جاء هذا الإعلان على لسان وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل الباريس، الذي استقبلت بلاده الدفعة الأولى من الأفغان الذين عملوا مع بعثة الاتحاد الأوروبي في كابُل.

وتستقبل القاعدة المذكورة الآن أكثر من مئة شخص من الأفغان الذين تم إجلاؤهم عن كابول قبل أيام في حين لا يزال 300 آخرين ينتظرون دورهم.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإسباني إلى استعداد بلادهم لاستقبال مئات الأفغان الذين يتم اجلاؤهم تباعاً من كابُل، بانتظار أن يتم توزيعهم على باقي الدول الأعضاء لإعادة توطينهم على أساس طوعي.

هذا وتسابق المؤسسات والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الزمن لإجلاء الأفغان الذين تعاونوا معها وعائلاتهم باعتبار انهم من أكثر الشرائح المعرضة للخطر بعد استلام حركة طالبان المتشددة السلطة في أفغانستان.

