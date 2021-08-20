وزير دفاع إيطاليا: انقاذ من تعاون معنا في أفغانستان واجب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني لفريق عمله “إن من الواجب إنقاذ أولئك الذين تعاونوا معنا، مع فرقنا ودبلوماسيينا”، ومع ذلك “فإن التزامنا الأساس الآن هو الجسر الجوي”، مشيراً إلى أن “الوضع على الساحة شديد الانسيابية”.

ونقلت صحيفة (لا ستامبا) عن الوزير غويريني قوله: “تغمرنا الآن العاطفة، الدراما وخوف الكثيرين. نفكر بالتضحية الباسلة لجنودنا الذين قتلوا أو جرحوا هناك”، مبيناً أن “ما نراه، قبل أن يناجي الاستخبارات السياسية، يتحدى ضمائر كل منا”.

وتابع، “بعد قول هذا، فالتزام دام عشرين عامًا كهذا الذي تعهدنا به في أفغانستان، يلزمنا أيضًا أن نسأل أنفسنا حول الأهداف، الوسائل والدروس المستفادة، وأعتقد أن من الصواب بصفتنا وزارة دفاع، التفكير على المستوى العسكري، ببعض المفاهيم الأساسية التي ألهمتها البلاد في السنوات الأخيرة”، وهي أن “المؤسسات يجب أن تكون متجذرة وقوية”.