مسؤول إيطالي: ازدهار عقود العمل الجديدة مقارنة بالعام الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول إيطالي إن هناك ازدهاراً في مجال ابرام عقود العمل الجديدة مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف رئيس المعهد الوطني للضمان الاجتماعي (INPS) باسكوالي تريديكو، في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الجمعة، أن “لدينا بهذا الشأن بيانات إدارية حقيقية وليست مجرد استطلاعات وتحليلات معطيات”.

وتابع: “قيل لنا أن تدفقات المساهمات الضريبية، أي المساهمات التي تدفعها الشركات والعمال للمعهد، إزدادت بنسبة 8% في النصف الأول من العام الجاري، بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020”.

ولفت تريديكو إلى أنه “اتجاه يسمح لنا بالقول إنه في نهاية العام، ستعود إيرادات المساهمات بغض النظر عن عمليات الإغلاق الجديدة التي من الواضح أن لا أحد يأمل فيها، إلى مستويات ما قبل الجائحة”.

وأوضح رئيس (INPS) أنه “فيما يتعلق بعقود العمل الجديدة، فإننا نتحدث عن أكثر من 400 ألف موظف جديد في النصف الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020″، وقد “كان هناك كثيراً من القلق بشأن وقف عمليات تسريح العمال في قطاع الصناعة، بينما شهدنا انتعاشاً في عقود العمل الجديدة وبتسارع قوي. نشهد امتصاصاً سريعاً لتعويضات البطالة”.

وخلص تريديكو الى القول، إن “في شهر تموز/يوليو كان هناك أدنى مستوى لساعات التسريح المصرح بها: 170 مليون مقابل 500 مليون في الشهر السابق وحده”.