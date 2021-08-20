العاهل المغربي للرئيس الإسرائيلي: ارتياح لخطوات السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – أعرب العاهل المغربي محمد السادس عن ارتياحه للخطوات التي تم اتخاذها لاستئناف العلاقات بين إسرائيل والمغرب.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، إن “العاهل المغربي الملك محمد السادس بعث برسالة إلى رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ يعرب فيها عن أمله في أن تؤدي العلاقات بين إسرائيل ومملكة المغرب إلى سلام إقليمي شامل”.

وأضافت الإذاعة، أن “جلالته أعرب في الرسالة عن ارتياحه من الخطوات التي اتخذت حتى الآن لاستئناف العلاقات بين البلدين”.

ونقلت عن هذه الرسالة القول: “أنا على ثقة بأن علينا جعل هذا الزخم مستداما من أجل دفع فرص السلام لجميع الشعوب في المنطقة”.

وكان الرئيس الإسرائيلي قد وجه رسالة الأسبوع الماضي الى العاهل المغربي دعاه فيها للقاء قريبا.

وقد افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الأسبوع الماضي مكتب الارتباط الإسرائيلي في العاصمة المغربية الرباط.

واتفقت إسرائيل والمغرب على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين الى مستوى سفارات خلال شهرين.