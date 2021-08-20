تقديرات إسرائيلية: سوريون أطلقوا صاروخا مضادا على طائرات إسرائيلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قدرت مصادر أمنية إسرائيلية أن سوريون أطلقوا الليلة الماضية صاروخا على طائرات إسرائيلية شنت غارات داخل الأراضي السورية.

وقالت القناة الإسرائيلية (13): “يقدرون في الجيش أن صاروخا مضادا أطلقه السوريون الليلة الماضية على طائرات سلاح الجو التي هاجمت سورية”.

وأضافت: “انفجر الصاروخ على ما يبدو في أجواء منطقة البحر الميت، ويتم فحص ما إذا كانت شظايا الصاروخ قد سقطت في الأردن”. واختتمت بالقول، إنه “لم يتم تفعيل صفارات الإنذار ولم تقع أضرار أو إصابات”.

وتنفذ إسرائيل غارات جوية على أهداف في سورية تقول إنها تابعة لإيران.