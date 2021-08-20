الناتو: أولويتنا إتمام إجلاء رعايا دولنا ومن تعاون معنا من أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على أن أولويتهم الحالية في أفغانستان تتمثل في إتمام اجلاء رعايا دولهم والأشخاص الذين تعاونوا معهم بأمان، مشددين على تصميمهم الاستمرار في السهر على أمن مطار كابول طيلة فترة عمليات الاجلاء.

جاء ذلك في بيان صدر عن وزراء خارجية الحلف الذين عقدوا اجتماعاً استثنائياً عبر دائرة فيديو مغلقة اليوم لبحث تطورات الوضع في أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.

وعبر رؤساء الدبلوماسية الأطلسية عن قلقهم العميق تجاه التقارير الواردة بشان وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وجرائم وأعمال عنف في مختلف أنحاء البلاد، داعين السلطات الأفغانية الجديدة، دون تسميتها، إلى احترام القانون الدولي الإنساني ووقف العنف.

كما أكد الوزراء في بيانهم على رغبتهم برؤية حكومة أفغانية شاملة يتم فيها تمثيل جميع الأطياف من أقليات ونساء وتكون قادرة على حماية البلاد ومنع تحولها مرة أخرى إلى ملاذ آمن للإرهاب، “نحن ملتزمون بالاستمرار في محاربة الإرهاب الدولي”، وفق نص البيان.

وشدد الوزراء على أن دولهم علقت مساعداتها للدولة الأفغانية بانتظار ان تنفذ السلطات الجديدة الشروط المطلوبة منها.

وختم الوزراء بيانهم بالتأكيد على أنهم سيستخلصون العبر مما جرى وأنهم يأملون التعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للحفاظ على الاستقرار في أفغانستان.

