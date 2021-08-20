برلماني إيطالي: الانسحاب من أفغانستان كان استعجالياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى برلماني إيطالي، أن انسحاب القوات الدولية من أفغانستان كان استعجالياً، وأن من الواجب الآن الاعتناء بمن بقي هناك.

وفي مذكرة حملت توقيع أمين سر لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ من حزب (فورتسا ايتاليا)، روبرتو بيراردي، قال إنه “على الرغم من أن ما حدث بأفغانستان في الأيام الأخيرة هو نتيجة سلسلة من الأخطاء السياسية والاستراتيجية التي ارتكبت على مر السنين، فلا يمكن إنكار أن توقيت وأساليب انسحاب قوات الناتو، دهورت الوضع بدون شك لدرجة جعله خطيرًا للغاية على الشعب الأفغاني وغيره”.

وذكر بيراردي أن “في كابُل، لا يزال هناك مئات آلاف المدنيين الذين اسهموا بمهمة حفظ السلام، ويجب أن يحظوا بالأولوية إلى جانب النساء والفتيات اللائي يشكلن بلا شك أكثر الأشخاص المعرضين لخطر عودة طالبان إلى الحكومة”.

وأوضح السيناتور أنه “في 24 آب/أغسطس المقبل، سنطلب إجابات سريعة وملموسة خلال إحاطة وزيري الخارجية لويجي دي مايو والدفاع لورينزو غويريني، بالإضافة إلى خطة استراتيجية لإدارة شؤون اللاجئين الأفغان الذين سنضطر إلى ضمان مساعدتهم وحسن استضافتهم”.

وأردف: “بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الحكومة أن تتحمل مسؤولية مطالبة الرئيس الأمريكي بايدن بالمساءلة، وكذلك مع دول الناتو الأخرى، عن كلماته المقلقة إلى حد ما، فيما يتعلق بالمهمة التي شهدت التزامًا كبيرًا بالرجال والموارد على مدار عشرين عامًا من أجل إعادة بناء بلد عذبته دكتاتورية طالبان، وبالتأكيد ليس فقط للانتقام من حدث 11 أيلول/سبتمبر”.

وخلص بيراردي إلى القول إن “الشعب الأفغاني وعائلات الجنود الذين سقطوا ضحايا يستحقون إجابات أفضل من هذه”.