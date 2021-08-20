إيطاليا: إصابات كوفيد 7224 وضحاياه 49

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن إصابات وباء كوفيد 19 في أنحاء البلاد اليوم الجمعة، بلغت 7224 بينما أودى الفيروس بحياة 49 شخصاً آخرين.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “منذ يوم أمس، تم تسجيل 49 حالة وفاة أخرى (كانت أمس 55) ليصل العدد الإجمالي للضحايا منذ بداية حالة الطوارئ إلى 128,683”.

وذكرت النشرة الصحية أن “الساعات الأربع والعشرين الماضية، شهدت إجراء 220,656 تحليل كشف عن العدوى، والتي أظهرت انخفاض معدل الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس إلى 3.3٪”، حيث كانت أمس بنسبة 3.5٪.

ولفتت النشرة إلى “زيادة عدد الأشخاص الذين دخلوا إلى المستشفيات لظهور الأعراض عليهم، والذي بلغ 3692″، بزيادة 65 شخصاً مقارنة بأمس، “بينما تم إدخال 455 شخصًا إلى أقسام العناية المركزة في المستشفيات”، بانخفاض بـ5 حالات مقارنة بأمس”، مع “26 حالة دخول جديدة في الـ24 ساعة الماضية”.

وخلص جدول وزارة الصحة إلى القول إنه “تماثل للشفاء حتى اليوم 4,211,080″، وهم “بزيادة بحاصل 6211 شخصاً”، وأن هناك “131,462 يتم علاجهم حاليًا”، أي “بزيادة بمجموع 960 حالة”.