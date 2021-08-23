رئيس وزراء بلجيكا يطالب بتنسيق أوروبي أكبر في عمليات الاجلاء من أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – طالب رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كروو، بمزيد من التعاون بين الدول الأوروبية في عمليات الإجلاء الجارية حالياً من أفغانستان.

وأشار دو كروو في مقابلة أجراها مساء أمس مع احدى محطات التلفزة المحلية الناطقة بالهولندية، إلى أن بلاده تعاونت خلال الأيام القليلة الماضية مع هولندا في عمليات اجلاء رعايا البلدين وغيرهم من الأوروبيين من أفغانستان، مشدداً على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف دول الاتحاد الأوروبي هذا المجال.

وتابع قائلاً: “في مثل هذه الأوقات حيث تنتشر الفوضى، تبرز أهمية امتلاك الأوروبيين لنظام تنسيق ومساعدة”.

ويُرجع رئيس الوزراء البلجيكي أسباب التخبط والفوضى إلى “قرار” دول الاتحاد الاحتفاظ بالصلاحية المطلقة في مجال المساعدة القنصلية وعدم ادماجها في السياسة الخارجية الأوروبية، ما يعني تدخل كل دولة على حدة لمساعدة رعاياها في الخارج.

ورداً على سؤال يتعلق بمسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية تجاه ما يحدث حالياً في أفغانستان، عبر الكسندر دو كروو عن قناعته بضرورة الحوار مع واشنطن والعمل على ألا يتخذ الأمريكيون قرارات أحادية الجانب في المستقبل.

وأعتبر أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التي قررت جماعياً الذهاب إلى أفغانستان كان يجب أن تتخذ قراراً مشتركاً بإنهاء وجودها هناك حتى لا يجد البعض أنفسهم أمام الأمر الواقع كما يحصل حالياً.

في سياق متصل، يتواصل الحراك السياسي والدبلوماسي الدولي لإنجاز عمليات الاجلاء والتعامل مع الوضع المستجد في أفغانستان، فمن المقرر أن يعقد زعماء دول مجموعة السبع الكبار اجتماعاً افتراضياً لهم يوم الثلاثاء القادم.

