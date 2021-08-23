سالفيني: “لا اعتراف بطالبان”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني أن لن يكون هناك أي اعتراف بحركة طالبان.

وقال حزب الرابطة في بيان الإثنين، إن “لقاءً مطولا وودي جمع ماتيو سالفيني وسفير افغانستان في ايطاليا خالد احمد زكريا”.

ويُقرأ في بيان الرابطة، أن “الحديث مواضيع الدفاع عن الديمقراطية والحقوق والحريات والدستور، كان في لب اللقاء”، فضلا عن “ضرورة عدم تقديم أي اعتراف بطالبان أو الإمارة الإسلامية، والتصميم على مكافحة جميع أشكال الإرهاب والعنف والتطرف”.

ووفقا للمذكرة، فقد قال سالفيني والسفير زكريا، إن “الحكومة الأفغانية الجديدة يجب أن تولد وفقا للدستور الأفغاني وأحكام المادة 60 من الدستور”. واختتمت بالقول إن “سالفيني والسفير الأفغاني كانا قد تحدثا هاتفيا قبل أيام لإجراء مشاورات عاجلة”.