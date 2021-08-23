مسؤول دفاعي إيطالي: الحياة لا تمتلك تاريخاً لانتهاء الصلاحية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد مسؤول دفاعي إيطالي، القول إن الحياة البشرية ليست سلعة تحمل تاريخاً لانتهاء الصلاحية.

وأضاف وكيل وزارة الدفاع، جورجو موليه في تصريحات إذاعية الإثنين، أن “في مطار كابول، هناك الآلاف من الأشخاص اليائسين الذين ينتظرون الصعود على متن طائرة ما”، مبيناً أن هؤلاء الأشخاص “حتى يتم تأمين وضعهم، لن تكون هناك مواعيد نهائية لا معنى لها” بالنسبة لهم، “مثل يوم 31 آب/أغسطس الذي تم ذكره مرارًا وتكرارًا في الأيام القليلة الماضية”.

وشدد موليه على أن “حياة الانسان ليست حاوية زبادي تحمل تاريخ انتهاء الصلاحية”. وتابع: “أكرر، حتى يتم تأمين وضع المدنيين الذين يواجهون الخطر، لن يُرغم أحد على مغادرة كابُل”، موضحا أن “الجهود المشتركة للدفاع الإيطالي تركز على وجه التحديد على مواصلة تأمين الجسر الجوي والاستمرار بإنقاذ آلاف الأطفال والنساء والرجال”.