مسؤول أمني إيطالي: غياب سياسة هجرة أوروبية واستمرار رسوّ سفن الانقاذ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – ندد مسؤول أمني إيطالي بـ”غياب سياسة أوروبية للهجرة”، وذلك في ظل “استمرار رسوّ سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات الإنسانية”، محملة بالمهاجرين.

وأضاف وكيل وزارة الداخلية نيكولا مولتيني، في مذكرة الإثنين، أن “ها هي ذي منظمة غير حكومية أجنبية أخرى (جيو بارِنتس)، والتي تحمل العلم النرويجي مع 322 مهاجرا اقتصاديا على متنها يهبطون في إيطاليا، في ميناء أوغوستا الصقلي”، بينما “يهبط 100 مهاجر آخر في روتشيلّا إيونيكا”، في مقاطعة كالابريا ـ جنوب.

وتابع: “أكثر من 5 آلاف مهاجر حملتهم المنظمات غير الحكومية إلى إيطاليا من مناطق البحث والإنقاذ خلال عام 2021″، بينما “في عام 2019 كان هناك 500 مهاجر فقط في ظل ولاية سالفيني وزيراً للداخلية”.

وأشار مولتيني إلى أن “الدول الأوروبية تدافع عن حدودها، باستثناء إيطاليا”. واختتم متسائلا: “إن لم تكن هناك سياسة أوروبية مشتركة لتدفقات الهجرة في البحر المتوسط، فهل ستكون هناك إدارة مشتركة للمهاجرين الأفغان؟”.