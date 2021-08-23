بلجيكا: تسارع عمليات الاجلاء من أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت وزارة الدفاع البلجيكية وصول طائرتين احداهما عسكرية والأخرى مدنية إلى مطار ميلسبروغ العسكري (قرب العاصمة بروكسل) وعلى متنهما 193 شخصاً من مواطنين بلجيكيين وأفراد عائلاتهم من الأفغان وجنسيات أخرى.

وأشارت وزارة الدفاع بأنها تعمل بالتعاون مع وزارة الخارجية لإتمام إجلاء كافة البلجيكيين والأفغان الذين تعاونوا مع القوات البلجيكية خلال العقدين الماضيين بالإضافة إلى بعض نشطاء المجتمع المدني.

هذا ومن المقرر أن يتم نقل 400 شخص من هؤلاء اليوم من مطار كابل إلى مطار العاصمة الباكستانية اسلام آباد، ليصار بعدها إلى نقلهم إلى الأراضي البلجيكية.

وأوضحت الوزارة بأن الدفعة التي وصلت اليوم تتشكل اساساً من العائلات وعدد كبير من الأطفال، ووفق الموقع الرسمي للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر)، “سيخضع هؤلاء للتدقيق الأمني و للعديد من الفحوص الطبية خاصة الكشف عن الإصابة بكوفيد 19”.

في سياق متصل، ذكرت وسائل اعلام محلية أن حوالي 80 بلجيكياً بعضهم من مزدوجي الجنسية لا يزالون عالقين في منزل على بعد عدة كيلومترات عن مطار كابُل، بعد أن منعهم مسلحو حركة طالبان من الوصول إلى المطار.

يذكر أن تقدم حركة طالبان المفاجئ واستيلاءها على العاصمة كابُل قبل أسبوع تزامناً مع انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي، قد خلق حالة من الهلع لدى شريحة واسعة من الأفغان الذين لا يزالون يتدافعون للوصول إلى المطار أملاً بالفرار إلى أي دولة غربية.

