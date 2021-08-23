زاوية خاصة بإيطاليا في مهرجان إسطنبول الأدبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ اعلنت وزارة الخارجية الايطالية أن مهرجان إسطنبول الدولي للأدب قد خصص زاوية لإيطاليا.

ووفقا لبيان صدر عن قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية، فقد “اقترح المعهد الثقافي الإيطالي في اسطنبول، على ضوء النجاح الذي حققته الدورة الأولى للمهرجان عام 2020 والتي خصصت بالكامل للمؤلفين والكتب الإيطالية المترجمة إلى التركية، اقترح مرة أخرى هذا العام تقديم سلسلة من اللقاءات مع الكتاب الإيطاليين”.

وذكر البيان أنه “في هذه المناسبة، استفاد المعهد من تعاون مركز (Cepell) للكتاب والقراءة التابع لوزارة الثقافة الإيطالية”. موضحا أن “فقرات الزاوية الخاصة بإيطاليا في مهرجان اسطنبول الدولي للأدب (İTEF) ستعرض عبر الإنترنت على القنوات الاجتماعية المخصصة لها والتابعة للمعهد الثقافي الإيطالي في اسطنبول في الفترة من 23 إلى 27 أغسطس 2021”.

وأشار البيان إلى أن “في العام الماضي، وكجزء من (İTEF)، في إطار الحديث عن الأدب، كانت هناك مداخلات للمخرج فرزان أوزبيتك، ماريو ماتسانتي، فيولي بوكّا، إيلاريا توتّي، أليسيا كاتسولا والوكيلة الأدبية فياميتا بيانكاتيللي، إحدى مؤسسي وكالة (Walkabout) الأدبية”.

وخلصت المذكرة إلى القول إنه “سيبدأ اليوم البرنامج الأسبوعي الجديد للقاءات الأدبية، بافتتاحه من قبل مقدمة البرامج والكاتبة الإيطالية داريا بيناردي، والتي ستستمر بعد ذلك في لقاءات يومية مع جوزيبي كاتوتسيلّا، ماتيو ستروكول، باولا بيريتي وسوزانا تامارو”.