إيطاليا: تراجع ملحوظ بإصابات كوفيد في البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك تراجعاً ملحوظاً في الإصابات بوباء كوفيد 19 في البلاد.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “سجلت 4168 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم”، وأنه “منذ يوم أمس، تم تسجيل 44 حالة وفاة أخرى”.

وذكرت النشرة الصحية أنه “خلال الـ24 ساعة الماضية تم إجراء 101341 تحليل كشف عن العدوى”، والتي أظهرت أن “نسبة الإصابات قد بلغت 4.1٪”.

ولفتت النشرة إلى “إدخال 3298 شخصًا إلى المستشفى لظهور الأعراض عليهم”، وهم “بزيادة بمجموع 161 شخصاً عن أمس”، بينما “تم قبول 13 شخصًا آخر في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات، ليصل مجموعهم الحالي إلى 485 شخصًا”.

وذكر جدول وزارة الصحة أنه “منذ بداية حالة الطوارئ الصحية، أصيب 4,488,779 شخصًا بالعدوى وراح منهم 128,795 ضحية لها”.