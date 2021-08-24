مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قالت وزارة الصحة الفلسطيني إن فتى فلسطينياً قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة للاجئين في محافظة نابلس بشمالي الضفة الغربية خلال مواجهات أعقبت اقتحام الجيش للمخيم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن “عماد حشاش (15 عاما)، أدخل فجر اليوم مستشفى رفيديا الحكومي مصابا بطلق من الرصاص حي في الرأس حيث تم الإعلان عن وفاته”.

وكانت مواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات من الجيش الإسرائيلي للمخيم لتنفيذ عملية اعتقال.

وفي هذا الصدد قال الجيش الإسرائيلي في بيان: “خلال عملية لقوات الجيش الليلة الماضية لاعتقال مطلوب فلسطيني في مخيم بلاطة في نابلس تعرضت القوات لإطلاق النار من أسطح المباني، حيث رد الجنود بإطلاق نيرانهم نحو مصادر النيران”.

وأضاف: “كما اندلعت أعمال شغب عنيفة شملت القاء الحجارة وأجسام مختلفة نحو القوات من أسطح مبانٍ مجاورة، حيث رصدت القوات مشتبهًا به يمسك بيديْه جسمًا كبيرًا محاولًا القائه على جندي كان يقف تحت المبنى. لقد رد أحد الجنود بإطلاق النار نحو المشتبه به ورصد إصابته”.

وتابع الجيش الإسرائيلي في بيانه، “لم تقع إصابات في صفوف قواتنا التي أكملت العملية واعتقلت المطلوب الأمني الفلسطيني”.