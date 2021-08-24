مصدر أوروبي: نأمل تمديد مدة التواجد بمطار كابُل لإتمام عمليات الاجلاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر مصدر أوروبي مطلع عن أمل الاتحاد بأن يتم التوصل إلى اتفاق بشان تمديد تواجد القوات الأمريكية في مطار كابُل حتى يتم الانتهاء من عمليات اجلاء الرعايا الأوروبيين والأفغان الذين يحتاجون للحماية الدولية.

يأتي كلام المصدر قبل ساعات من الاجتماع الافتراضي المقرر عقده بين زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لمناقشة آخر التطورات في أفغانستان وطريقة التعامل مع حركة طالبان التي سيطرت على السلطة في البلاد قبل أيام.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى ان المناقشات ستركز على ثلاثة محاور هي: تنسيق العمل بشأن عمليات الاجلاء وتأمين استمرار المساعدات الإنسانية، التوافق على شروط التعامل مع النظام الجديد في أفغانستان ومسألة الهجرة و إعادة توطين الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الغربية والمهددين بالخطر من قبل طالبان.

في هذا الإطار، وصف المصدر بـ”المبكر” الحديث عن توافقات واضحة حول كل هذه الأمور، معيداً التأكيد على أن دول الاتحاد سبق ووضعت شروطاً محددة للتعامل مع طالبان من أهمها احترام حقوق الانسان، خاصة النساء والفتيات، ضمان عدم تحول أفغانستان لملاذ آمن للإرهاب الدولي ومصدر لتجارة المخدرات وكذلك تشكيل حكومة شاملة.

ووصف المصدر بـ”الغامض والمعقد” الوضع الميداني في أفغانستان، مؤكداً أن قادة مجموعة السبع سيعملون على تطويع سياستهم للتأقلم مع الوضع.

أما بشأن فرض عقوبات على حركة طالبان، فقد اعتبر المصدر أن الأمر يرتبط بشكل أساسي بتصرفات الحركة داخل البلاد، ملمحاً إلى أن المساعدات المالية والتنموية للدولة الأفغانية ستستمر في حال تبنت طالبان نهجاً “إيجابياً”.

هذا ويتابع الأوروبيون اتصالاتهم مع الدول المجاورة لأفغانستان لمعاينة كيفية إدارة الهجرة وإعادة التوطين، وحسب كلام المصدر “نحن نقدم مساعدات لكل من ايران وباكستان اللتان تستقبلان منذ زمن لاجئين أفغان على أراضيهما ومن هنا نحن لا ننطلق من فراغ”.

أما فيما يتعلق بتركيا، فقد أكد المصدر أن الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، سبق وأن أشار إلى محدودية إمكانيات بلاده في مجال استقبال مزيد من اللاجئين.

وفيما يتعلق بباقي الأطراف الدولية خاصة الصين وروسيا، عبر المصدر عن قناعة قادة أوروبا بأن مصالحهم تلتقي بمصالح موسكو وبكين في الشأن الأفغاني، مؤكداً أن الجميع يرغب برؤية أفغانستان دولة آمنة ومستقرة.

يذكر أن كل من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيشاركان اليوم في اجتماع مجموعة دول السبع التي تضم كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

