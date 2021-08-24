فون دير لاين تعلن زيادة المساعدات الإنسانية لأفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – استبقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الاجتماع الافتراضي لمجموعة الدول السبع الكبار المقرر بعد ظهر اليوم بمشاركة الاتحاد الأوروبي، بالإعلان عن زيادة حجم المساعدات الأوروبية للأفغان.

وأشارت فون دير لاين في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إلى زيادة حجم المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين الأفغان داخل البلاد وفي الدول المجاورة من 50 مليون يورو إلى 200 مليون يورو تًصرف من الموازنة الأوروبية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اعلن سابقاً أن سيطرة حركة طالبان على السلطة في أفغانستان لن تمنعه من الاستمرار في تقديم الإغاثة والمساعدات الإنسانية للشرائح الأكثر احتياجاً في البلاد، في حين ربط مستقبل تعامله مع السلطات الجديدة في البلاد بمدى قدرتها على تلبية الشروط الدولية المطلوبة.

ويدعو الأوروبيون وباقي الأطراف الغربية حركة طالبان إلى احترام حقوق الانسان وخاصة النساء والفتيات والأقليات، وإلى تشكيل حكومة موسعة كافة الأطراف ومنع تحول البلاد إلى ملاذ للإرهاب الدولي ومصدر للمخدرات.

