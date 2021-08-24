جينتيلوني تعليقا على عمل دبلوماسي إيطالي في كابُل: “الدبلوماسية تتجاوز الجدران”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قال مفوض شؤون الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية الإيطالي الأسبق باولو جينتيلوني تعليقا على عمل دبلوماسي إيطالي في كابُل، إن “الدبلوماسية تتجاوز الجدران”.

جاء ذلك في تغريدة على مدونة (تويتر) الثلاثاء، تعليقا على صورة تجسد مساعد القنصل الإيطالي في كابُل، تومّازو كلاودي، وهو يحمل طفلاً لينقذه من حشد الناس الموجودين على الطرف الآخر من الحائط.

من جانبه كتب الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية إيتوري سيكوي في تغريدة نشر فيه صور كلاودي، أن “من بين الغربيين القلائل الذين بقوا في أفغانستان، يساعد كلاودي الطفل الصغير على عبور جدار في المحيط الداخلي للمطار، والذي كان يشعر بالخوف من حشد من الناس الذين ينتظرون رحلة للفرار من أفغانستان، “شكراً لك يا تومّازو”.

وكان كلاودي قد أكد قبل أيام قليلة في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلّا سيرا) القول: “سنواصل العمل بلا كلل لمواصلة عمليات الإجلاء ومساعدة أبناء وطننا الذين يطلبون ذلك”. وأضاف أن “الصعوبة الرئيسية تتمثل في إيصال المواطنين والمتعاونين معنا من الأفغان إلى بوابات المطار، حيث تزدحم الحشود التي تريد الدخول”.

وخلص مساعد القنصل مشددا على أنه “في حالة الخلط، يلزم إجراء نشاط يتطلب رقابة مستمرة وتفاوض، فضلا عن التواصل مع الزملاء من دول أخرى أيضاً”.