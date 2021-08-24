المفوضية الأوروبية: تم اجلاء كل طواقمنا الموجودة في أفغانستان وعائلاتهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أن عملية اجلاء الرعايا الأوروبيين من أفراد الطواقم العاملة لصالح بعثتها في أفغانستان وعائلاتهم قد تمت بالفعل.

وأشار ايريك مامير، إلى وجود عدد محدود من العاملين لصالح المؤسسات الأوروبية في مطار كابُل حالياً لإدارة بعض الأمور منها عمليات اجلاء المتعاونين الأفغان.

وكان الاتحاد قد اعلن عن اجلاء حوالي 400 شخص من الأفغان الذين عملوا لصالح المؤسسات الأوروبية خلال العقدين الماضيين وعائلاتهم من مطار كابُل، رافضاً تقديم رقم واضح عن العدد المتبقي هناك من هذه الشريحة من الناس.

ويؤكد الأوروبيون أن اجلاء رعاياهم العاملين لصالح مؤسسات الاتحاد لا يعني توقف العمل الإنساني الأوروبي في أفغانستان، فـ”ليس لدينا أي معلومات عن نية المنظمات الدولية والهيئات غير الحكومية العاملة في المجال الاغاثي تخفيض عدد العاملين لصالحها في البلاد”، وفق كلام مامير.

وشدد المتحدث على أن مؤسسات الاتحاد ملتزمة بالاستمرار في تقديم الدعم المالي والعملي للمنظمات غير الحكومية وهيئات الأمم المتحدة العاملة في المجال الاغاثي في أفغانستان، مشيراً إلى توفر ضمانات “كافية” لعدم وقوع الأموال الأوروبية بيد طالبان.

ويحرص الأوروبيون على التمييز بين المساعدات الإنسانية التي ستستمر لصالح المدنيين الأفغان داخل وخارج البلاد، وبين المساعدات المقدمة للدولة الأفغانية والتي لن تستمر ما لم تقم حركة طالبان، التي استولت على السلطة في البلاد منذ أيام، بتنفيذ الشروط الغربية المطلوبة منها، خاصة لجهة حماية الحقوق والحريات العامة.

