مسؤولة دبلوماسية إيطالية: الأولوية لعمليات الإجلاء من أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت مسؤولة دبلوماسية إيطالية أن “الحاجة الملحة الأولى في أفغانستان هي إنهاء عمليات إجلاء الأجانب والأفغان الذين تعاونوا مع الغربيين، وليس فقط أولئك الذين عملوا مع التحالف، منذ 31 آب/أغسطس. ويجب إتمام هذه العملية، إن لم يكن بطريقة منظمة، فبأمان على الأقل”.

وقالت نائبة وزير الخارجية، مارينا سيريني في تصريحات إذاعية الثلاثاء، “في المستقبل القريب، يجب أن نضغط على طالبان لتشكيل حكومة شاملة تحترم حقوق المرأة والأقليات”، علاوة على ذلك، “يجب على الحكومة ألا تجعل من أفغانستان مرة أخرى ملاذاً للتنظيمات الإرهابية الدولية”. وأشارت سيرني إلى أنه “في هذا الصدد، ستضطر مجموعة السبع اليوم، وآمل أن تضطر مجموعة العشرين غدًا إلى إجراء مواجهات داخلية بين الأعضاء من أجل التوصل إلى موقف موحد”.

وفيما يتعلق باستقبال الأفغان الفارين إلى الاتحاد الأوروبي، أعربت نائبة الوزير عن الأمل بـ”موقف أوروبي موحد، لكن كما هو معروف، يمكن أيضًا اتخاذ قراراً بالأغلبية في هذا الشأن. لدينا واجب أخلاقي لمعالجة قضية الاستضافة، مع الأخذ بالاعتبار أن معظم الأفغان الذين يقررون الفرار من المحتمل أن يفعلوا ذلك إلى البلدان المجاورة، التي سيتعين علينا بالتالي التعاون معها”.

وذكرت سيريني أن “بعض الأفغان سيحاولون الوصول إلى أوروبا، واختتمت بالقول إنه “لتجنب وصولهم بشكل غير منتظم، من الأفضل وضع حلول منتظمة وقانونية متفق عليها، حيث يتولى كل بلد المسؤولية عن جزء منهم، ومع العلم أنه في هذا الصدد، أكرر، يمكننا في النهاية أن نقرر بالأغلبية”.