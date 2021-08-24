أسقف إيطالي يطالب بفتح ممرات إنسانية وإقامة جسور جوية مع أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع رئيس مؤسسة (ميغرانتس) التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، المونسنيور جانكارلو بيريغو، تطرق فيها إلى الأوضاع الراهنة في أفغانستان وطالب بفتح ممرات إنسانية وإقامة جسور جوية من أجل إنقاذ السكان.

وحثّ المطران بيريغو الذي يرأس أيضا اللجنة الأسقفية للهجرات التابعة لمجلس أساقفة إيطاليا، حثّ الجماعة الدولية على التضامن مع المواطنين الأفغان الهاربين من حركة طالبان وعلى مد يد المساعدة إلى هؤلاء الرجال والنساء والأطفال. وقال إن البلدان التي كانت ملتزمة من خلال البعثات العسكرية مدعوة اليوم إلى إطلاق نشاط إنساني واسع النطاق. وهذا الأمر ينسحب على جميع البلدان الأوروبية بصورة خاصة.

وأضاف سيادته، وهو أيضا رئيس أساقفة فيرارا كوماكّيو، أن أفغانستان تحتاج اليوم إلى بعثة إنسانية كبيرة، ولا بد من مساعدة من يعيشون اليوم أوضاعا مأساوية، ويسعون إلى الهرب من بلادهم والوصول إلى إيطاليا وأوروبا عموما. ولفت إلى أن أفغانستان التي سقطت بأيدي طالبان هي اليوم دولة متروكة من المجتمع الدولي، حيث تعاني شرائح المجتمع الأكثر ضعفا. لذا لا بد من القيام بعمل مشترك يضم الأطراف التي التزمت عسكرياً في الماضي.

واعتبر المطران بيريغو أن الحل يتمثل في فتح ممرات إنسانية وإقامة جسور جوية. كما لا بد لاحقا من متابعة اللاجئين بعد وصولهم إلى وجهتهم، وهذا الأمر ينطبق أيضا على المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط، مذكرا أوروبا بواجبها في إنقاذ هؤلاء الأشخاص، كما سبق أن طالب مجلس أساقفة إيطاليا. وختم حديثه لموقعنا الإلكتروني قائلا إن مؤسسة (ميغرانتس) تود أن تحثّ الدول الأوروبية على توفير الضيافة للاجئين، مع السعي فوراً إلى إقامة جسور جوية مع أفغانستان، لأن هذا البلد يحتاج إلى مساعدتنا وتضامننا.