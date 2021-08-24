مسؤول فاتيكاني: أشعر بالعار مما تفعله أوروبا لأجل أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب مسؤول فاتيكاني عن الاقتناع بأن “الممرات الانسانية هي الحل الوحيد الناجح”، للتعامل مع المواطنين الفارين من أفغانستان، وأردف: “أشعر بالخجل من أوروبا”.

وفي تصريحات لخدمة الإعلام الديني التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين الثلاثاء، قال رئيس أساقفة لوكسمبورغ ورئيس لجنة المجالس الأسقفية في الاتحاد الأوروبي، الكاردينال جان كلود هوليريش، “نحن نرى صورًا قوية جدًا. لقد جرحت قلبي. يؤلمني أن أرى كيف يُعامل الناس. لقد منحنا الأمل لهذا الشعب والآن تركناهم في جحيم دانتي”.

وأشار الكاردينال إلى أنه “عار على أوروبا والغرب أن نتحدث كثيرا عن القيم، لكن أين هي قيمنا في أفغانستان الآن؟”، لافتاً إلى أن “الشيء الوحيد الذي نناقشه هو ما يجب فعله حتى لا يكون هناك عدد كبير من اللاجئين من أفغانستان بدلاً من الهرع لمساعدة هؤلاء الأشخاص، وهذا الموقف يلحق بي العار”.

وتابع “كما أنه يقلقني ويجعلني أفكر في تغيير المفردات المستخدمة في السياسة الأوروبية، فلم يعد هناك حديث عن اللاجئين أو طالبي اللجوء بموجب اتفاقيات جنيف. هناك حديث عن مهاجرين غير نظاميين وهذا أمر مخيف”.

وذكر الكاردينال هوليريش أن “الجدار الذي بنته اليونان هو خير تعبير عن هذه العقلية. كنت آمل أن يكون انهيار جدار برلين علامة لنهاية زمن الجدران. لكن الحال ليست كذلك، فلقد تم بناء جدران جديدة، وليس العالم الشيوعي من تاريخنا الماضي هو الذي يفعل ذلك، بل المجتمع الأوروبي اليوم، الغربي، الليبرالي، المتهاون. لقد فقدنا الوعي”.

ثم يخاطب الكاردينال الاتحاد الأوروبي، قائلا إن “الممرات الإنسانية هي الرد الوحيد الناجح على الأزمات والطوارئ. لدينا بالفعل مخيمات في ليبيا للمهاجرين القادمين من إفريقيا. ونعلم جيدًا ما هي الظروف التي نشهدها في تلك المجالات”. واختتم بالقول إن “التفكير بوضع الأشخاص الفارين من أفغانستان في مخيم للاجئين الآن، يشبه الحكم عليهم باليأس”.