وزير الخارجية الإيطالي: نحن من أولى البلدان التي أقامت جسراً جوياً فعالاً مع أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إنه “على الرغم من الأحداث المتسارعة في كابُل، مع دخول ميليشيات طالبان المدينة وسيطرتها على الطرق الرئيسية المؤدية إلى المطار، كانت إيطاليا من أوائل الدول التي قامت بتأمين جسر جوي فعال”.

ومتحدثًا عن الأزمة الأفغانية وتطوراتها أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع المشتركة في مجلسي النواب والشيوخ، الثلاثاء، أضاف الوزير دي مايو “أغتنم هذه الفرصة لأشكر الرجال والنساء العاملين في وزارة الدفاع على التفاني والفعالية التي تعاونوا بها معنا دائمًا وواجهوا حالة الطوارئ”، معلنا أنه “حتى الآن قمنا بإجلاء جميع الإيطاليين الذين طلبوا منا مغادرة البلاد، ردًا على المراسلات التي بعثوها للسفارة”.

وذكر رئيس الدبلوماسية الإيطالية أنه “تم جلب ما يقرب الـ2700 أفغاني إلى إيطاليا، معظمهم من المتعاونين مع المؤسسات الإيطالية، بدءًا من وحدتنا العسكرية، وبرفقة عائلاتهم”، وأشار إلى أن “العدد يتجه نحو النمو، باعتبار أن حوالي ألف أفغاني تم تأمينهم في المطار بالفعل، ومن المتوقع أن ينطلقوا في الرحلات المقبلة نحو إيطاليا”.