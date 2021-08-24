دي مايو: ترك أمريكا لكابُل جعل من المستحيل الإبقاء على أي وجود فيها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو أنه “بعد أن غادر الأمريكيون مطار كابُل”، والموعد المفترض لمغادرتهم الآن هو نهاية الشهر فـ”لن يكون من الممكن، سواء بالنسبة لنا أو لأية دولة من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الحفاظ على أي وجود”، هناك.

وفي معرض حديثه عن تطورات الأزمة الأفغانية، أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع المشتركة في مجلسي النواب والشيوخ، الثلاثاء، قال الوزير دي مايو إنه سيلتقي “يوم الجمعة النظير الروسي سيرغي لافروف في روما”، وأنه أجرى “في الأيام الأخيرة محادثة هاتفية مع النظير الصيني وانغ يي”.

وذكر أنه بالنسبة لكليهما، فإن رسالة دي مايو هي نفسها: “أي نفوذ، مثل المساعدات الاقتصادية والمالية الدولية، لا يمكن أن يكون فعالاً إلا إذا تصرفنا بطريقة منسقة”.