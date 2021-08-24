وزير خارجية إيطاليا: اللاجئون الأفغان يتطلبون استجابة أوروبية مشتركة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو عن الاقتناع بأن “من الواضح أن الطلب على استقبال اللاجئين والمهاجرين من أفغانستان سينمو، في البلدان المجاورة أولاً وقبل كل شيء، بل وفي أوروبا أيضًا”.

وتابع دي مايو في إحاطة برلمانية الثلاثاء حول الأزمة الأفغانية وتطوراتها أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع المشتركة في مجلسي النواب والشيوخ، أن “من الواضح أيضًا أنه لا يمكن أن تكون هناك حلول وطنية فقط لحالة طوارئ بهذا الحجم”، لذلك فـ”من الضروري أن يضع الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن إدارة حالة الطوارئ، استجابة مشتركة بالتعاون الوثيق مع الشركاء في المنطقة”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن “إنشاء ممرات إنسانية من البلد الأصلي نفسه للاجئين، يتطلب تعاونًا من السلطات المحلية”، وهو “أمر غير مسلّم به ويمكن أن يعرض أولئك الذين نرغب بحمايتهم للخطر، لأن طالبان ستكون لديها قوائم بأسمائهم”.