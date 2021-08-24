دي مايو: سنحكم على طالبان من أفعالها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إن “الحكم على حركة طالبان سيتم استنادا إلى أفعالها”، والتي “نلاحظ أنها تعود في بعض مدن أفغانستان لفرض ممارسات غير مقبولة كالزواج المبكر والقسري وحرمان المرأة من أبسط حقوقها، بدءًا من التعليم”. وأضاف الوزير دي مايو متحدثا عن الأزمة الأفغانية وتطوراتها أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع المشتركة في مجلسي النواب والشيوخ، الثلاثاء، أنه “لا يمكننا أن نتسامح مع ضياع الإنجازات التي تمت هذين العقدين. إنني أفكر بشكل خاص في حقوق النساء والأطفال، والتزام الصحفيين والأطباء والعاملين في المجال الإنساني”، مجادلاً بالقول “سنحكم على طالبان بالأفعال وليس الأقوال”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن “خوف طالبان من تعليق مشاريع المساعدات والعزلة الدولية من شأنه أن يمثل أداة كبيرة للضغط في أيدي المجتمع الدولي، لإجبارها على قبول الالتزامات التي يجب التحقق من تنفيذها بدقة”.