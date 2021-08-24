بينيت: سأبحث مع الرئيس الأمريكي خطط كبح البرنامج النووي الإيراني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إنه سيبحث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خططاً لكبح البرنامج النووي الإيراني.

وقال بينيت للصحفيين قبيل مغادرته تل أبيب في طريقه الى واشنطن: “أتجه الآن إلى مدينة واشنطن لعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وهو صديق قديم وصديق حقيقي لدولة إسرائيل”. وأضاف: “ومن المقرر أن ألتقي خلال يوم الأربعاء الوشيك، كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، بمن فيهم وزيري الخارجية والدفاع”.

وتابع بينيت: “هناك إدارة جديدة في الولايات المتحدة وحكومة جديدة في إسرائيل، وأنا أجلب معي روحًا جديدة من التعاون تستند إلى علاقة خاصة تجمع كلتا الدولتين وتعود إلى سنين طويلة”.

وأشار إلى انه “سنتناول العديد من الجبهات، وعلى رأسها الجبهة الإيرانية، ولا سيما الطفرة التي حققها البرنامج النووي الإيراني على مدار السنتين أو السنوات الثلاث الماضية، وسنتحدث عن الخطط المعنية بكبح هذا البرنامج بشكل خاص”.

وقال بينيت: “كما وسنعالج عدة إجراءات ضرورية للحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي. وإلى جانب ذلك سنتناول مجالات الاقتصاد، والهاي تك، والابتكار، والأزمة المناخية التي تراودنا جميعًا، وبالطبع مكافحة فيروس كورونا”.

وأضاف: “كما أنوي مشاركة المعرفة والانطباعات التي نكسبها من خلال حملة التطعيم الثالثة الجارية هنا في دولة إسرائيل مع الرئيس بايدن، حيث يسرني انها قد تجاوزت سقف مليون ونصف مليون شخص تلقوا التطعيم”.

وتابع: “يبدو لي أنني أترك ورائي إسرائيل لديها بوادر أمل فيما يخص مكافحة سلالة الدلتا بعد صعودي إلى الطائرة، ولا يساورني الشك بأن الروح الجديدة من التعاون تؤتي وستؤتي ثمارها لدولة إسرائيل ولأمنها على شكل تحقيق إنجازات كبيرة”.