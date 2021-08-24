وزير الدفاع الإيطالي: حذر عالٍ من احتمال تنامي الإرهاب في أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني الحذر العالي من احتمال تنامي الإرهاب في أفغانستان.

وقال الوزير غويريني في جلسة استماع أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلسي النواب والشيوخ حول الأزمة الأفغانية وتطوراتها، الثلاثاء: “أود أن أكرر وأطمئن من ناحية المستوى العالي للاهتمام الذي سنواصل به، مع زملائنا في وزارة الخارجية، متابعة تطور الوضع في أفغانستان. وفي الوقت نفسه، يجب إيلاء الاهتمام لاحتمال عودة ظاهرة الإرهاب إلى الظهور وتأثير الوضع في أفغانستان على التوازن المستقبلي لتلك المنطقة”.

وأضاف وزير الدفاع أنه “سنقيم التناسق بين إعلانات ونوايا هذه الأيام، والحقائق الملموسة التي ستتبعها”. وأردف: “أنا مقتنع بأن الديمقراطيات الليبرالية وتراثها من القيم والحقوق، تمثل نموذجاً يجب الدفاع عنه، وعلى الرغم من عملية التفكير والتحليل التي لا غنى عنها بشأن نتائج التجربة الأفغانية، يجب أن تظل نموذجنا الأصلي والمرجعي”.

وخلص غويريني الى القول إن “لدينا مساهمة خاصة في سيناريو التعاون، وفي الوقت نفسه، في المنافسة في إطار السياق العالمي الجديد”. إلا أنه حذّر في النهاية من اعتبار البعض أن “أفغانستان بمثابة استعارة لتدهور الغرب”.