إيطاليا: 6076 إصابة بكوفيد و60 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 6076 إصابة جديدة بوباء كوفيد 19 في أنحاء إيطاليا اليوم.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم تسجيل 60 حالة وفاة أخرى خلال الـ24 ساعة الماضية”، ليرتفع بذلك “العدد الإجمالي للضحايا منذ بداية حالة الطوارئ إلى 128,743”.

وذكرت النشرة الصحية أنه “منذ يوم أمس، تم اجراء 266,246 تحليل كشف عن العدوى، لتظهر معدل حالات إيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس، قدره 2.3٪”.

ولفتت النشرة إلى أنه “تم إدخال 4036 شخصًا إلى المستشفى بسبب ظهور الأعراض عليهم”، وهم “أكثر من يوم أمس بمجموع 108 أشخاص”، بينما “يوجد 504 أشخاص في أقسام العناية المركزة،” أي “بزيادة بحاصل 19 حالة في الـ24 ساعة الماضية”.

وخلص جدول وزارة الصحة إلى القول إنه “تماثل للشفاء 4,230,677″، وهم “بمجموع 6248 أكثر مقارنة بيوم أمس”، وأن “هناك 135,325 حالة إيجابية حاليًا من حيث الإصابة بالعدوى”.