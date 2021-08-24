فون دير لاين وميشيل: الاعتراف بطالبان غير مطروح حالياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد كل من رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، على أن مسألة الاعتراف بحركة طالبان كقيادة جديدة لأفغانستان أمر غير مطروح حالياً.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده المسؤولان الأوروبيان بعد مشاركتهما في الاجتماع الافتراضي لزعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى اليوم.

وأقر ميشيل وفون دير لاين بوجود اتصالات “عملية” حالياً مع قادة حركة طالبان لإنجاز عمليات الاجلاء التي تحتل مكان الأولوية بالنسبة لمختلف الأطراف الدولية.

واعتبر ميشيل أن أي اعتراف مقبل بحركة طالبان يرتبط بشروط حازمة طرحها المجتمع الدولي وينتظر لرؤية تصرف الحركة علي الأرض خلال الفترة القادمة.

وأشار ميشيل إلى أن زعماء مجموعة الدول السبع عبروا عن قلقهم تجاه اقتراب موعد 31 آب/أغسطس الجاري المفترض بعده أن ينسحب الأمريكيون الذين يعملون على تأمين مطار كابُل، ” أبلغنا هذا الموقف للرئيس الأمريكي جو بايدن، ونأمل أن يتم فتح ممرات بعد هذا التاريخ لتمكين الأفغان الراغبين بالمغادرة بفعل ذلك بشكل آمن”، وفق كلامه.

في هذا السياق، تحفظ ميشيل على الإفصاح عما إذا كان بايدن قد تعهد بالفعل بتمديد الموعد.

هذا وتطرق المسؤولان الأوروبيان إلى موضوع الهجرة وإعادة التوطين، مشددين على تصميم الأوروبيين العمل مع المنظمات الدولية والدول المجاورة وباقي دول العالم لتأمين خروج الأفغان الراغبين بذلك بشكل آمن وعدم وقوعهم في أيدي مهربي البشر.

ومضت فون دير لاين قائلة، إن “على كل الدول التي شاركت في مهمة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، المساهمة في هذا الجهد”.

يذكر أن بريطانيا قد تعهدت بتأمين 20 ألف مكان لإعادة توطين الأفغان وكندا 21 ألف.

