غانتس: إيران على بعد شهرين من امتلاك قدرة انتاج أسلحة نووية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال وزير الدفاع الإسرائيل يبيني غانتس إن طهران على بعد شهرين من امتلاك قدرة إنتاج أسلحة نووية، داعيا المجتمع الدولي إلى وضع خطة وقائية جديدة لا تتضمن إحياء اتفاق إيران لعام 2015.

وأضاف غانتس أمام اجتماع ضم 60 سفيرا في تل أبيب، أن “إيران على بعد شهرين فقط من الحصول على المواد اللازمة لصنع سلاح نووي”، وأنه: “لا نعرف ما إذا كان النظام الإيراني سيكون على استعداد لتوقيع اتفاق والعودة إلى طاولة المفاوضات ويجب على المجتمع الدولي بناء خطة بديلة قابلة للتطبيق من أجل وقف إيران في مسارها نحو سلاح نووي”.

وأشار غانتس إلى إن “الخيار المفضل هو الخيار الدبلوماسي”. وقال “إن الهدف في نهاية المطاف هو التوصل إلى اتفاق أطول، أقوى وأوسع من الاتفاق السابق”، محذرا من أن “البرنامج النووي الإيراني يمكن أن يحرض على سباق تسلح في المنطقة والعالم بأسره”، لكنه ألمح إلى القيام بعمل عسكري إذا لزم الأمر.

وقال غانتس إن “دولة إسرائيل لديها الوسائل للتصرف ولن تتردد في القيام بذلك، ولا أستبعد احتمال أن تضطر إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات في المستقبل من أجل منع قيام إيران نووية”، وأضاف أن “التهديد الإيراني في الوقت الحالي قائم، حيث تعمل طهران عبر وكلائها في العراق واليمن، سورية، لبنان وغزة”.

وذكر أن “إيران تستخدم طائرات بدون طيار وصواريخ موجهة، وتعطل التجارة الدولية، كما تعمل إيران في الفضاء السيبراني أيضًا”. واتهم إيران بالوقوف وراء هجوم الشهر الماضي على سفينة ميرسر ستريت، الذي قتل فيه القبطان وأحد أفراد الطاقم.

وخلص غانتس إلى القول إن “تقييمنا هو أن الطائرة بدون طيار المستخدمة في هجوم ميرسر ستريت انطلقت من الأراضي الإيرانية ووافقت عليها القيادة الإيرانية”.