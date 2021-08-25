سالفيني: على دي مايو دحض ما يقوله كونتي عن الحوار مع طالبان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني إن على وزير الخارجية لويجي دي مايو دحض ما يقوله الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم جوزيبي كونتي عن الحوار مع طالبان.

وكان رئيس الوزراء السابق قد كرر موقفه من الأزمة الأفغانية خلال لقاء الصداقة بين الشعوب في ريميني (وسط) قائلاً: “ليس لدينا بديل سوى خلق موقف متماسك يحاول إجبار طالبان على الحوار”.

وبهذا الصدد، أضاف سالفيني على هامش زيارة لمنطقة بونتي لامبرو في ضواحي ميلانو (شمال) الأربعاء: “إنه لأمر محبط أن تتحدث قوة حكومية يمثلها وزير الخارجية، الذي آمل أن ينأى بنفسه عن مهاترات كونتي، عن حوار محتمل مع إرهابيي حركة طالبان”.

وأضاف زعيم الرابطة أن “الحديث عن الحوار مع الإرهابيين الإسلاميين أمر يضر بشكل خاص بنساء وأطفال ذلك البلد، بالإضافة إلى أنه يلحق العار ببلادنا”.

واختتم سالفيني حديثه مشيرًا إلى طالبان دائماً، “نحن نتحاور مع الحكومات، مع من يحترمون حقوق الإنسان والمرأة. لا أريد أن تكون لدي أية علاقة بهؤلاء المتخلفين الرجعيين، وأتمنى أن ينفي دي مايو ما قاله رئيسه كونتي”.