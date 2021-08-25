مسؤول دبلوماسي إيطالي: هزيمة أفغانستان تعزز الإقناع بالحاجة لمزيد من أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى مسؤول دبلوماسي إيطالي، أن الهزيمة في أفغانستان تعزز الإقناع بالحاجة إلى المزيد من دور أوروبا.

وأضاف وكيل وزارة الخارجية بينيديتّو ديلا ڤيدوڤا في تصريحات إذاعية الأربعاء: “لقد أيدت دائمًا الأسباب الوجيهة لهذه المهمة. أعتقد أنه كان من الصواب الذهاب إلى أفغانستان وأن الولايات المتحدة ارتكبت أخطاء في الاستخفاف بطالبان والمبالغة في تقدير المقاومة السياسية والعسكرية لحكومة غني”.

وتابع، “ها أنا ذا أخرج من الأمر أقوى في إيماني، ليس أيديولوجيًا لكن براغماتيًا، بأن أوروبا بحاجة إلى المزيد من الجهد في مجالي الدفاع والدبلوماسية”. وأردف: “آمل أن نتمكن من تنظيم قمة مجموعة العشرين في أيلول/سبتمبر بشأن هذه القضية”.

وأشار ديلا ڤيدوڤا إلى أن “من المهم أن دراغي حصل صراحة على دعم دول مجموعة السبع أمس، لأن مجموعة العشرين ستكون الصيغة الصحيحة لدعوة الدول الأخرى إلى تبني مسؤوليتها، مثل روسيا والصين”.

وخلص المسؤول الدبلوماسي الى القول: “نحن نعمل من أجل ما يمكن أن يكون نتيجة ممتازة من وجهة النظر الدبلوماسية، ومن وجهة نظر عملية، فرصة حقيقية للتوصل إلى مشاركة جوهرية على المستوى الدولي”.