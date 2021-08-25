البابا يحيي الرياضيين المشاركين بدورة الألعاب البارالمبية في طوكيو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ حيّا البابا فرنسيس الرياضيين المشاركين بدورة الألعاب البارالمبية في العاصمة اليابانية.

وفي ختام المقابلة العامة مع المؤمنين اليوم الأربعاء في قاعة بولس السادس بالفاتيكان، ذكَّر قداسة البابا فرنسيس بانطلاق دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو الذي جرى يوم أمس الثلاثاء”.

ووفقاً لإذاعة الفاتيكان، فقد “أراد الأب الأقدس توجيه تحية إلى الرياضيين شاكرا إياهم على ما يقدمون للجميع من شهادة رجاء وشجاعة”.

وخلص بيرغوليو الى القول، إن الرياضيين “يُظهرون كيف يساعد الالتزام الرياضي على تجاوز مصاعب تبدو منيعة”.