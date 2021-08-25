مسؤول إداري إيطالي: سيلزمنا توازن بين العمل الذكي والمكتبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول إداري إيطالي، إنه بعد مرحة وباء كوفيد 19، “ربما سيتوجب عليها إيجاد توازن بين العمل الذكي والعمل المكتبي”، كذلك لأن “العمل عن بُعد، مثل الدراسة عن بُعد، يقوم إلى خلق مشاكل اجتماعية”.

وشدد الرئيس التنفيذي لشركة (تيليكوم) إيطاليا، لويجي غوبيتوزي في خطابه خلال اجتماع ريميني، الأربعاء، على أهمية العمل المشترك، في الشركة وكذلك في المدرسة”، والذي يمثل “أحد المجالات الحاسمة بالنسبة للمستقبل”.

وأضاف غوبيتوزي: “علينا أن نتخيل مدرسة تلهي الناس”، مشيرًا إلى أنه “كشركة اتصالات، قمنا برعاية مبادرات عديدة، مثل مبادرة مدرسة تعنى بالتنشئة على تكنولوجيا المعلومات”.

ورأى رئيس (تيليكوم)، أن جوهر التقارب من التكنولوجيا أمر أساسي: “نحتاج اليوم إلى عشرات الآلاف من محللي البيانات”، واختتم بالقول “لكن الجميع يحتاجون أيضًا إلى الحد الأدنى من المهارات الكومبيوترية”.

يذكر أن لقاء الصداقة بين الشعوب في مدينة ريميني الإيطالية (وسط) تعده سنويا حركة “شِركة وتحرير” الكاثوليكية.